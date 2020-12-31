Республиканские сенаторы во второй раз заблокировали повышение выплат для американцев

Один из республиканских сенаторов Джон Корнин в среду во второй раз заблокировал попытку принять закон, который..

Один из республиканских сенаторов Джон Корнин в среду во второй раз заблокировал попытку принять закон, который увеличил бы разовую денежную помощь для американцев с 600 до 2000 долларов. Днём ранее так же поступил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Эти разовые выплаты включены в пакет помощи пострадавшим от пандемии американцам объёмом 900 миллиардов долларов. Пакет вместе с бюджетом на следующий год уже подписал президент Дональд Трамп. Однако он задействовал законодательный механизм, который позволил отправить некоторые пункты пакета на доработку.

Так, Трамп потребовал увеличить денежную помощь американцам, а также сократить некоторые ненужные по его мнению траты, например, выплаты другим государствам.

Кроме того, в рамках соглашения с Конгрессом, в обмен на подписание закона президент также потребовал провести слушания и расследовать махинации на выборах. Ещё одного его требование – убрать из оборонного бюджета Раздел 230, который даёт защиту технологическим компаниям.

На сам Закон о национальной обороне Трамп наложил вето.

Теперь же республиканские сенаторы требуют, чтобы в голосование о повышении выплат американцам были включены другие требования Трампа. А именно – отмена Раздела 230 и расследование фальсификаций.

[Митч Макконнелл, лидер большинства в Сенате]:

«Господин председатель, демократы в нижней палате и Сенате хотят кое-чего другого, и за последние четыре года они часто пытались сделать именно это. Спикер Пелоси и лидер Шумер пытаются быстро провести через Конгресс один вопрос, который важен для президента и американцев. Они просто надеются, что все забудут про махинации на выборах и про технологических гигантов».

Макконнелл также отметил, что вопрос о повышении выплат вряд ли примут быстро. При этом до окончания срока работы нынешнего созыва Конгресса остаётся всего несколько дней. Есть вероятность, что утверждать выплаты будет уже следующий состав.

Ранее президент США Дональд Трамп ещё раз написал в Twitter, что выплаты нужно увеличить. Его сообщение было лаконичным: «2000 долларов как можно скорее».

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