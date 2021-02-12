Сход ледника в Гималаях: 170 пропавших без вести продолжают искать

В индийских Гималаях, в штате Уттаракханд, спасатели активизировали поисковые работы в районе схода ледника. К настоящему..

[П. Тивари, сотрудник национальной службы спасения]:

«Сюда и в деревню Раини привезли новые машины, наша команда ищет тела погибших в разных местах. Туда же приехали экскаваторы и самосвалы, так что работа там будет набирать обороты. Мы также отправили команду для поиска тел вдоль берегов».

В индийских Гималаях, в штате Уттаракханд, спасатели активизировали поисковые работы в районе схода ледника. К настоящему времени обнаружены тела 36 погибших. Ещё около 170 человек числятся пропавшими без вести.

Трагедия произошла 7 февраля. Сильнейшее наводнение началось, по всей видимости, после того, как ледниковое озеро, питаемое второй по высоте горой Индии – Нандадеви, обрушилось в реку Даулиганга.

Потоки воды и грязи смыли плотину Ришиганга в горах и захлестнули строящуюся ГЭС ниже по течению, включая длинный тоннель. Здесь и сосредоточены основные поиски. Большинство пропавших без вести – работники этих двух объектов.

При этом жителей населённых пунктов вниз по течению реки успели эвакуировать.

По предварительным оценкам, ущерб от этой трагедии составляет более 200 миллионов долларов.

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