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В Индии рухнула крыша крематория: более 20 погибших

В Индии рухнула крыша крематория: более 20 погибших

Трагедией закончилась похоронная церемония в городе Мураднагар на севере Индии. На территории местного крематория люди укрывались..

Дата загрузки: 2021-01-04

Трагедией закончилась похоронная церемония в городе Мураднагар на севере Индии. На территории местного крематория люди укрывались под крышей, когда начался сильный дождь. Произошло обрушение.

Местные СМИ сообщают, по меньшей мере, о 22 погибших. Ещё 38 человек извлекли из-под обломков живыми, многих доставили в больницы. Некоторые находятся в критическом состоянии.

Причина обрушения пока не известна. Власти обещают расследовать инцидент.

[Анита Мешрам, член городского совета]:
«Мы проведём расследование, чтобы как можно скорее выявить причину обрушения и найти ответственных, кто бы это ни был – застройщик, чиновники или работники муниципального совета».

Президент и премьер-министр Индии выразили соболезнования семьям погибших. Им обещают выплатить по 200 тысяч рупий (это около 2750 долларов).
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