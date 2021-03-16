Квартирные гуси: челябинец выдрессировал птиц и гуляет с ними по городу

Мужчина, выгуливающий гусей, стал привычным зрелищем в Челябинске. Антон завёл птиц в мае прошлого года. В..

[Антон Машуков, владелец гусей]:

«Я подумал: вот чего бы такого, чего не было. И решил, что курочек проблематично держать, утки много едят, а гуси красивые и воспитанные. То есть они харизматичные животные, у них есть характер».

Мужчина, выгуливающий гусей, стал привычным зрелищем в Челябинске. Антон завёл птиц в мае прошлого года. В квартире выделил им комнату площадью 18 квадратных метров, вырастил и воспитал.

Питомцев у Антона трое – Маша, Даша и Яша. Сейчас с ним выходят на улицу только двое. Гусыня Маша высиживает яйца.

Мужчина гуляет с гусями по несколько часов каждый день. Научил их даже правильно переходить дорогу.

[Антон Машуков, владелец гусей]:

«Пока Маша не начала нести яйца, по команде они взлетали. То есть половину дороги проходим, я смотрю – на светофоре заканчиваются секунды, а машины же не будут ждать. Я говорю: дети мои – полетели. И они встают на крыло. Лапами касаются, но взлетают».

Гуси неизменно привлекают внимание прохожих. Взрослые фотографируют птиц, а дети торопятся погладить.

[жительница Челябинска]:

«Как приятно в городе наблюдать общение с птицами. Так интересно. Они такие послушные: остановились, стояли, ждали, когда можно перейти дорогу».

Антон подумывал расстаться с гусями, но так и не решился.

[Антон Машуков, владелец гусей]:«Хотел отдать, потому что зимой проблематично – очень дорого содержать. Всё дорого, хлеб дорогой. Я их не приучил ни к комбикорму, ни к зерну, потому что (даю) овощи, фрукты, хлеб. Они едят то, что люди едят. Макароны едят».

Гусыня Маша снесла больше десятка яиц. Антон планирует пятерых гусят оставить себе. Остальных отдаст тому, кто захочет завести таких же домашних питомцев.

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