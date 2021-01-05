Из-за исчезновения ледника Туни боливийцам угрожает нехватка воды

Ледник Туни в Боливии исчезает быстрее, чем предполагалось. Об этом сообщают учёные. По их мнению, это..

Ледник Туни в Боливии исчезает быстрее, чем предполагалось. Об этом сообщают учёные. По их мнению, это усугубит нехватку воды в Ла-Пасе.

По словам специалистов из Высшего университета Сан-Андрес, которые много лет следят за местными ледниками, некогда большой Туни «усох» до одного квадратного километра. Ранее учёные говорили, что ледник просуществует до 2025 года, но теперь уверены, что он неминуемо исчезнет уже очень скоро.

Ледник тает очень давно. Но в последнее время процесс происходит активнее.

[Эдсон Рамирес, специалист по ледникам]:

«Представьте, что в XVI и XVII веках, которые называют Малым ледниковым периодом, ледник Туни доходил до места, где мы находимся сейчас. Вся эта территория была покрыта льдом».

Проблемы с водой у боливийцев также бывают часто, в том числе в крупных городах. Её просто не хватает. В фактической столице страны Ла-Пасе 20% водоснабжения приходится именно на ледники. Ситуация накаляется.

[Эдсон Рамирес, специалист по ледникам]:

«Есть проблема с ростом населения и крупных городских районов. Например, в Эль-Альто рост составляет около 5% в год. В Ла-Пасе это около 2,5% в год. То есть на фоне истощения источников воды растёт население и спрос на воду».

Ещё сложнее фермерам. Ледники питают реки, из которых они берут воду для полива. При этом в регионе всё чаще бывают засухи.

[Йола Шок, фермер]:

«Дождя не было уже несколько месяцев. Мать-природа на нас злится. В ноябре нас наказали двухнедельными холодами, производство киноа встало. Теперь – яркое солнце, и сильный жар высушил урожай».

Около десяти лет назад в Боливии уже полностью исчез ледник Чакалтая. Из-за этого закрылся единственный в стране горнолыжный курорт.

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