В Израиле черепахам, пострадавшим от разлива нефти, промыли желудок майонезом

Сотрудники Управления природы и парков Израиля выпустили в Средиземное море шесть спасённых детёнышей черепах. Рептилий нашли..

Сотрудники Управления природы и парков Израиля выпустили в Средиземное море шесть спасённых детёнышей черепах. Рептилий нашли после разлива нефтепродуктов в середине февраля.

Спасённых черепах долго и тщательно очищали от нефти. Маслянистое вещество попало даже в дыхательные пути и пищевод. Поэтому рептилиям сделали промывание желудка. Причём с помощью майонеза. Оказывается, он хорошо разрушает нефтепродукты и очищает внутренности.

Во время экологической катастрофы в воду попали тонны маслянистого вещества, напоминающего мазут. В итоге 150 километров береговой линии Израиля оказались загрязнёнными. На пляжи выбросило 29 погибших зелёных черепах и логгерхедов. Оба вида редкие.

[Шауль Гольдштейн, глава Управления природы и парков Израиля]:

«Это особенные виды, им угрожает исчезновение. Поэтому каждая черепаха, возвращённая в море, если выживет, то даст жизнь другим черепахам. Это, может быть, предотвратит вымирание, и тогда наши дети и внуки тоже увидят морских черепах».

Спасённых черепах решили выпустить в море в пяти километрах от побережья. Там меньше угроза от хищников и морского транспорта.

[сотрудник Управления природы и парков Израиля]:

«За один день мы нашли шесть черепах, пострадавших из-за разлива нефти. Прошло больше месяца, и теперь они готовы вернуться в море».

Природозащитники напоминают, что морскую среду нужно ограждать от возможных разливов нефтепродуктов. В противном случае может погибнуть много морских обитателей, в том числе редких.

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