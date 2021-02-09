Озёра Рифтовой долины в Кении продолжают разливаться, угрожая жизни людей

Последние десять лет площадь озёр Рифтовой долины в Кении продолжала увеличиваться. Вода поглощает землю и населённые..

Последние десять лет площадь озёр Рифтовой долины в Кении продолжала увеличиваться. Вода поглощает землю и населённые пункты вместе со школами, церквями, дорогами и фермами.

Жизнь сотен семей под угрозой, поскольку процесс пока не замедляется.

Больше всего пострадала народность Эль-Моло – одна из самых малочисленных в Кении. Она проживает на островах озера Туркана на севере Рифтовой долины.

После того как вода стала подниматься, люди начали перемещаться на берега, смешиваясь с другими племенами.

[Джеймс Эмозе, старейшина племени Эль-Моло]:

«Наши дома на островах Чоро, Намукузе и Лонгек теперь под водой. Нам негде остановиться. Добрые люди перевезли нас на лодках на берег».

Вода также поднимается из-за геологических особенностей долины. Там находится стык двух тектонических плит. Ещё одна причина – вырубка лесов в горах. Осадки больше не задерживаются в почве, а стекают в долину вместе с землёй и грязью.

Учёные говорят, что сильные дожди в Африке сделали 2019 год самым влажным за всю историю наблюдений. И большая часть воды попала в озёра.

[Бернар Лимо, геолог]:

«Озера долины имеют подземный дренаж, который включает природные разломы. Эти разломы сейчас фактически погребены под слоем ила, то есть вода не утекает. Вот почему уровень воды в озерах такой высокий».

Вместе с повышением уровня воды в регионе также появились бегемоты и другие дикие животные. Они могут представлять опасность для людей.

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