Куда пропал один из богатейших жителей Китая?

Основатель интернет-гиганта Alibaba Group китайский миллиардер Джек Ма более двух месяцев не появлялся на публике. Об..

Основатель интернет-гиганта Alibaba Group китайский миллиардер Джек Ма более двух месяцев не появлялся на публике. Об исчезновении одного из богатейших жителей страны уже ползут самые разные слухи.

В последний раз на публике его видели в конце октября на шанхайском форуме, где он критиковал нормативно-правовую базу Китая. После этого китайский регулятор не позволил дочерней компании Alibaba – Ant Group – провести первичное размещение её акций. Она планировала привлечь 37 миллиардов долларов.

Китайские власти также начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba.

В ноябре бизнесмен пропустил финальный эпизод своего телевизионного шоу «Бизнес-герои Африки», в котором был судьёй. Представители его компании сказали, что это произошло из-за слишком напряжённого графика Ма. Однако никаких подробностей о его местонахождении не сообщили.

Исчезновение Ма вызвало бурные обсуждения в Twitter. А в материковом Китае эта тема попала в разряд чувствительных и подвергается цензуре.

На фоне всех сообщений в понедельник упала стоимость акций Alibaba, размещённых на гонконгской бирже.

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