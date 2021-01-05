Куда пропал один из богатейших жителей Китая?
Основатель интернет-гиганта Alibaba Group китайский миллиардер Джек Ма более двух месяцев не появлялся на публике. Об..
Дата загрузки: 2021-01-05
В последний раз на публике его видели в конце октября на шанхайском форуме, где он критиковал нормативно-правовую базу Китая. После этого китайский регулятор не позволил дочерней компании Alibaba – Ant Group – провести первичное размещение её акций. Она планировала привлечь 37 миллиардов долларов.
Китайские власти также начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba.
В ноябре бизнесмен пропустил финальный эпизод своего телевизионного шоу «Бизнес-герои Африки», в котором был судьёй. Представители его компании сказали, что это произошло из-за слишком напряжённого графика Ма. Однако никаких подробностей о его местонахождении не сообщили.
Исчезновение Ма вызвало бурные обсуждения в Twitter. А в материковом Китае эта тема попала в разряд чувствительных и подвергается цензуре.
На фоне всех сообщений в понедельник упала стоимость акций Alibaba, размещённых на гонконгской бирже.
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