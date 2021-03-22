ООН: у миллиардов людей нет доступа к питьевой воде

Около четырёх миллиардов людей в мире страдают от острой нехватки воды, по меньшей мере, один месяц..

Около четырёх миллиардов людей в мире страдают от острой нехватки воды, по меньшей мере, один месяц в году. И примерно миллиард 600 миллионов жителей нашей планеты, то есть почти четверть населения, испытывают трудности с доступом к чистой питьевой воде. Об этом говорят данные ООН.

Ко Всемирному дню водных ресурсов, который отмечают 22 марта, организация представила отчёт о доступе к питьевой воде. По её данным, этот доступ постоянно сокращается. Если ситуацию не изменить, то уже к 2050 году половина населения Земли будет жить в регионах, где проблема дефицита воды стоит очень остро.

Исследовательница Джулия Браун из Портсмутского университета в Великобритании отмечает, что очень много воды уходит на производство жизненно важной продукции.

[Джулия Браун, сотрудница Портсмутского университета]:

«Люди не осознают, сколько воды идёт на производство еды, которую мы потребляем, или одежды, которую мы носим. Думаю, когда мы покупаем продукцию, еду и одежду, например, авокадо и джинсы, мы не всегда понимаем, что импортируем воду других людей из стран, которые часто страдают от нехватки воды».

Какие же виды пищевой промышленности наиболее водозатратные?

[Джулия Браун, сотрудница Портсмутского университета]:

«Номер один – говядина зернового откорма. Стоит помнить и об авокадо. Их выращивают в Перу, в регионах с дефицитом воды. Миндаль считается отличной альтернативой молочным продуктам, но крупнейший экспортёр миндаля – Калифорния, где проблема нехватки воды стоит очень остро».

По словам Браун, водяные насосы, которые гуманитарные организации устанавливают в разных странах Африки, проблему не решают.

[Джулия Браун, сотрудница Портсмутского университета]:

«Организации любят делать фото новых ручных насосов и труб с их логотипами. Но потом они уходят, а содержание и ремонт насосов ложится на плечи местных жителей. Исследование показывает, что треть таких ручных насосов в странах Африки к югу от Сахары находится в нерабочем состоянии».

По данным ООН, от наводнений и засух гибнет больше людей, чем от любых других стихийных бедствий.

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