Карнавал на дом: житель Германии не сдаётся «локдауну»

Вот так в этом году проходят карнавалы в Рейнской области Германии. Это идея одного местного жителя,..

Вот так в этом году проходят карнавалы в Рейнской области Германии. Это идея одного местного жителя, который подумал, что во времена коронавируса нужно подарить людям немного ярких красок и музыки.

Из-за «локдауна» большие собрания людей в стране запрещены. Однако Ральф Нун ездит на своём фургоне от дома к дому в городе Бонн и включает заводную музыку.

И уже скоро и жители дома, и прохожие пускаются в пляс. Конечно, такое веселье длится недолго, да и большие толпы тоже не собираются. Но люди всё равно рады.

[участницы карнавала]:«Необычные времена требуют необычных действий, которые учитывают коронавирус. <> Все смотрят, все в хорошем настроении. В эти дни всем это нужно». [прохожие]:«Я не ощущаю, что я на карнавале. Но я рада послушать музыку. <> Да, точно. Прекрасно, что в этом году наконец-то можно потанцевать. Мне нравится. Становится теплее».

Ральф Нун – диджей-любитель с 30-летним стажем. Говорит, что немного побаивается выступать на публике, но реакция людей его вдохновляет.

[Ральф Нун, карнавальный диджей]:«В нашей Рейнской области нет карнавала. Мы подумали, что можно привезти карнавал немного ближе к людям. А потом я вспомнил про фургон, который не использовал целый год. Мы превратили его в небольшую карнавальную станцию, чтобы привозить карнавал прямо к порогу».

Впрочем, Ральф оказывает услугу доставки карнавала на дом не бесплатно. За 66 евро он готов играть музыку у ваших окон 30 минут. Однако, если хотите заказать его фургон к себе, то стоит поторопиться. Мужчина говорит, что в этот карнавальный сезон уже получил около двух десятков заказов.

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