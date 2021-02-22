Старинный дом в Сан-Франциско переставили на другую улицу

Старинный дом в Сан-Франциско перевезли на новое место. Почти 140 лет он простоял на Франклин-стрит. Теперь..

Старинный дом в Сан-Франциско перевезли на новое место. Почти 140 лет он простоял на Франклин-стрит. Теперь же будет стоять в шести кварталах от этой улицы – на Фултон-стрит.

Под руководством инженеров-строителей здание перевозят на грузовике с прицепом. По пути рабочие спиливают ветки деревьев, чтобы те не повредили дом. Вся операция обошлась владельцу в 400 тысяч долларов.

Причиной перемещения здания послужило то, что он стоял на дорогом участке земли. Владелец продал его строительной компании, но захотел сохранить архитектурную достопримечательность. Теперь на его месте возведут многоэтажку.

Деревянный дом построили в викторианскую эпоху. Площадь здания – 465 квадратных метров. Внутри – шесть комнат.

Подобные строения сохранились и на других улицах Сан-Франциско. В их числе – знаменитые «разукрашенные леди». Это ансамбль из шести домов на Стейнер-стрит.

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