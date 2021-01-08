Телеканал NTD

В Испании зафиксировали рекордно низкую температуру воздуха

В Испании зафиксировали рекордно низкую температуру воздуха

Испания – во власти непогоды. В страну пришло сильное похолодание. В среду в автономном сообществе Арагон..

Дата загрузки: 2021-01-08

Испания – во власти непогоды. В страну пришло сильное похолодание. В среду в автономном сообществе Арагон на Пиренейском полуострове зафиксировали рекордно низкую для страны температуру – минус 34,1 градуса. Это на два градуса ниже, чем предыдущий рекорд 56-го года в Лериде на северо-востоке Испании.

Многие регионы, включая столицу Мадрид, засыпало снегом. Начались проблемы на дорогах. Для некоторых автомобилистов уже пришлось вызывать спасателей. Полиция пытается взять ситуацию под контроль.

В Мадриде – чуть ниже нуля. Многие непривычной погоде рады.

[прохожие в Мадриде]:
«Говорят, снежные года несут процветание. Посмотрим, так ли это».

[прохожий в Мадриде]:
«Грязновато. Они посыпали тротуар солью, но кое-где всё равно скользко. Но в целом погода приятная».

[прохожая в Мадриде]:
«Я из Латвии, и там всегда снег. Я переехала на Канарские острова, и там снега не бывает. Я действительно скучаю по снегу».

Как прогнозируют метеорологи, похолодание продлится до воскресенья. В центральной и северной Испании температура опустится до минус 11 градусов. Ожидаются новые снегопады.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2020 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...