В Испании зафиксировали рекордно низкую температуру воздуха

Испания – во власти непогоды. В страну пришло сильное похолодание. В среду в автономном сообществе Арагон..

Испания – во власти непогоды. В страну пришло сильное похолодание. В среду в автономном сообществе Арагон на Пиренейском полуострове зафиксировали рекордно низкую для страны температуру – минус 34,1 градуса. Это на два градуса ниже, чем предыдущий рекорд 56-го года в Лериде на северо-востоке Испании.

Многие регионы, включая столицу Мадрид, засыпало снегом. Начались проблемы на дорогах. Для некоторых автомобилистов уже пришлось вызывать спасателей. Полиция пытается взять ситуацию под контроль.

В Мадриде – чуть ниже нуля. Многие непривычной погоде рады.

[прохожие в Мадриде]:

«Говорят, снежные года несут процветание. Посмотрим, так ли это». [прохожий в Мадриде]:

«Грязновато. Они посыпали тротуар солью, но кое-где всё равно скользко. Но в целом погода приятная». [прохожая в Мадриде]:

«Я из Латвии, и там всегда снег. Я переехала на Канарские острова, и там снега не бывает. Я действительно скучаю по снегу».

Как прогнозируют метеорологи, похолодание продлится до воскресенья. В центральной и северной Испании температура опустится до минус 11 градусов. Ожидаются новые снегопады.

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