В Испании зафиксировали рекордно низкую температуру воздуха
Испания – во власти непогоды. В страну пришло сильное похолодание. В среду в автономном сообществе Арагон..
Дата загрузки: 2021-01-08
Многие регионы, включая столицу Мадрид, засыпало снегом. Начались проблемы на дорогах. Для некоторых автомобилистов уже пришлось вызывать спасателей. Полиция пытается взять ситуацию под контроль.
В Мадриде – чуть ниже нуля. Многие непривычной погоде рады.
[прохожие в Мадриде]:
«Говорят, снежные года несут процветание. Посмотрим, так ли это».
[прохожий в Мадриде]:
«Грязновато. Они посыпали тротуар солью, но кое-где всё равно скользко. Но в целом погода приятная».
[прохожая в Мадриде]:
«Я из Латвии, и там всегда снег. Я переехала на Канарские острова, и там снега не бывает. Я действительно скучаю по снегу».
Как прогнозируют метеорологи, похолодание продлится до воскресенья. В центральной и северной Испании температура опустится до минус 11 градусов. Ожидаются новые снегопады.
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