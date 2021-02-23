Индиец основал первую в мире бесплатную больницу для деревьев
Первая в мире клиника для деревьев и растений появилась в индийском городе Амритсар в штате Пенджаб...
Дата загрузки: 2021-02-23
Владельцы растений, в том числе деревьев, звонят в клинику и описывают проблему. Также им предлагают прислать фотографии больных растений.
[Рохит Мехра, основатель клиники для деревьев]:
«Мы передаём информацию команде экспертов, в которую входят 12 ботаников и учёных из Пенджабского сельскохозяйственного университета и Университета Гуру Нанака Дэва. Также нам помогают некоторые любители, обладающие традиционными знаниями».
Специалисты определяют причину заболевания и предлагают лечение. После этого сотрудники клиники едут туда, откуда поступил вызов, и принимают все необходимые меры.
Мехра работает в налоговой службе Амритсара, а свободное время посвящает растениям. Он призывает индийцев сажать больше деревьев, чтобы воздух в городах стал чище.
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