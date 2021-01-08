В центре Москвы еду из ресторанов доставляет робот-курьер

Робот, созданный компанией «Яндекс», начал доставлять горячие ресторанные блюда офисным служащим в центре Москвы. Высокотехнологичный курьер похож на самоходные космические аппараты, поэтому получил название «Яндекс.Ровер».

На территории этого офисного центра сейчас работают три таких робота.

[Юлия Швейко, сотрудница компании «Яндекс»]:

«Для пользователя мало что меняется. Как обычно выбираете блюдо, добавляете их в заказ и дальше можете выбрать доставку роботом».

Робот-курьер подъезжает к ресторану и ждёт, чтобы в отсек в его корпусе положили еду. Потом направляется к зданию клиента. Когда он доберётся до конца маршрута, в приложении на смартфоне заказчика появляется кнопка, с помощью которой можно открыть корпус и забрать заказ.

[Марина Бахтиарова, сотрудница ресторана]:

«У прохожих, гостей интерес был огромный к этому роботу. Я думаю, что мы с ним сработаемся».

Москвичи по-разному отнеслись к новой услуге. Некоторые считают, что такая доставка слишком медленная. А кому-то идея нравится.

[Наталья Огурцова, жительница Москвы]:

«С коллегами вчера обсуждали, тоже видели и решили, что надо попробовать заказать».

«Яндекс.Ровер» может ездить в любых погодных условиях. Он оборудован датчиками, в том числе и лидаром. Это позволяет роботу распознавать и объезжать препятствия. Он также «понимает» сигналы светофора. На нерегулируемых переходах робот оценивает обстановку прежде, чем пересечь дорогу.

«Яндекс.Ровер» также можно использовать для доставки продуктов или, например, канцтоваров. Кроме того, он может стать помощником на складах.

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