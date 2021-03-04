Японский миллиардер снова набирает команду для полёта вокруг Луны

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава продолжил поиск восьми человек, которые присоединятся к нему в качестве первых частных..

[Юсаку Маэдзава, японский предприниматель]:

«По внутренним каналам нам сообщили, что разработка SpaceX проходит успешно и почти согласно плану. Я удивлён, поскольку, похоже, всё будет идти по плану. Думал, что будут задержки, не особо надеялся, но всё пока по графику».

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава продолжил поиск восьми человек, которые присоединятся к нему в качестве первых частных пассажиров в космическом путешествии вокруг Луны. Полёт совершат на корабле SpaceX, который разрабатывает компания Илона Маска.

Изначально он планировал пригласить в недельное путешествие художников. Оно намечено на 2023 год.

Теперь же решил расширить список тех, кто сможет совершить уникальное путешествие. В рекламном видео он сказал, что, если человек видит себя художником, то он художник.

[Юсаку Маэдзава, японский предприниматель]:

«Мною движет любопытство. Я люблю Землю, поэтому хочу увидеть её целиком. Думаю, моя мотивация вырастет, когда я слетаю в космос. И также я задумаюсь о многих вещах, например о том, насколько крошечна моя жизнь по сравнению с космосом».

Первый этап отбора продлится до 14 марта. Кандидатам необходимо пройти медицинский осмотр и в конце – собеседование с Маэдзавой.

[Илон Маск, основатель SpaceX]:

«Что действительно важно в миссии dearMoon – так это то, что это будет первый частный космический полёт, первый коммерческий космический полёт с людьми за пределами земной орбиты. Такого никогда не было раньше, и мы собираемся пройти мимо Луны».

Предприниматель, который продал свой онлайн-бизнес в сфере моды Zozo компании SoftBank в 2019 году, оплачивает всю стоимость путешествия. Полёт совершат на многоразовой ракете-носителе SpaceX следующего поколения, получившей название Starship.

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