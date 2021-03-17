Нью-Дели снова назвали самой загрязнённой столицей в мире

Нью-Дели назвали самой загрязнённой в мире столицей 2020 года. Происходит это уже третий год подряд. Исследование..

Нью-Дели назвали самой загрязнённой в мире столицей 2020 года. Происходит это уже третий год подряд.

Исследование проводила швейцарская организация IQAir. Уровень качества воздуха измеряли на основе концентрации в воздухе вредных для дыхания частиц.

Данные для Всемирного отчёта о качестве воздуха собирали в 106 странах. Согласно ним, из 50 самых грязных городов мира 35 находятся в Индии.

В целом же Индия – на третьем месте по уровню загрязнения. Её опережают Бангладеш и Пакистан. И это при том, что в прошлом году воздух в Индии стал немного чище из-за карантинных мер – среднегодовой уровень содержания частиц PM2,5 снизился на 11%.

Экологию в Нью-Дели сильно портит ежегодное сжигание стерни в соседнем штате Пенджаб. Так, в ноябре воздух был в 14 раз грязнее нормы, которую Всемирная организация здравоохранения считает безопасной.

Сообщается также, что из-за грязного воздуха в Нью-Дели в прошлом году скончалось около 54 тысяч человек. Эту информацию швейцарская организация опубликовала в партнёрстве с отделением «Гринпис» в Юго-Восточной Азии.

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