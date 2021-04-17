Как делает первые шаги малыш, у которого нет рук и ног

Малыш Камден из Техаса родился без руки и ног. Врачи поставили диагноз фокомелия.

Наблюдая за двухмесячным сыном, его мама Кэти Уиддон обнаружила, что тот очень активный: тянется к игрушкам и пытается по ним ударить. С этого момента Кэти перестала сомневаться в том, что малыш сможет хорошо развиваться.

Вся семья с нетерпением ждала, когда Камден сделает первые шаги. «Отец подбадривал сына, и тот пошёл. Я плакала, как младенец! Я с нетерпением ждала этого момента четыре года, и это, наконец, свершилось! Я так горжусь Камденом», – написала Кэти на своей страничке в Facebook. Смотрите видео, которое стало вирусным.