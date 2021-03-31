«У нас больше нет выборов»: гонконгцы – об избирательной реформе

[Ма Нгок, профессор Китайского университета Гонконга]:

«Это знаковый день, поскольку реформа по сути означает регресс демократии в Гонконге, а также показывает то, что Пекин собирается ещё больше взять под контроль избирательный процесс в Гонконге».

Жители Гонконга комментируют пересмотр избирательной системы, который Пекин утвердил во вторник. Реформа ограничит количество демократических представителей в законодательном органе региона. Эксперты отмечают, что эти изменения можно назвать шагом назад.

Количество кресел в законодательном собрании увеличат с 70 до 90. При этом число напрямую избираемых членов сократят с 35 до 20. Это означает, что в местном парламенте станет меньше представителей, которых напрямую выбирают жители Гонконга, и больше тех, кого назначает специальная избирательная комиссия. Считается, что в эту комиссию набирают только пропекински настроенных членов. А они, в свою очередь, выбирают таких же представителей в законодательный орган.

Кроме того, в рамках реформы размеры этой самой избирательной комиссии, которая также определяет главу региона, увеличат с 1200 до 1500 человек.

[жительница Гонконга]:

«Гонконг уже изменился. Это какая-то шутка, потому что у нас больше нет выборов. Это не выборы, это просто игра в пользу определённых людей. В них нет никакого смысла». [житель Гонконга]:

«Всё изменилось. Если даже назвать это выборами, они неправильные. То есть в них не учитываются все голоса. Теперь они отличаются от прошлых, когда учитывались разные голоса». [житель Гонконга]:

«Я всегда вспоминаю, что нам в Гонконге обещали отсутствие изменений в течение 50 лет. Но не прошло и 25 лет, как многое изменили. Вот почему я беспокоюсь о свём будущем, а также о будущем людей вокруг».

По словам правящей в Китае компартии, цель реформы – добиться, чтобы регионом управляли так называемые «патриоты». При этом эксперты отмечают, что это ещё больше свяжет руки продемократическому движению.

[Ма Нгок, профессор Китайского университета Гонконга]:

«Это резко сузит пространство для политических манёвров продемократической оппозиции в Гонконге, а также резко снизит влияние общественного мнения на формирование политики в Гонконге».

Следующие выборы в законодательный совет региона намечены на

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