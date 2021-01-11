Садыр Жапаров одержал уверенную победу на выборах президента Кыргызстана

Националистический политик Садыр Жапаров одержал уверенную победу на выборах президента в Кыргызстане. Он набрал почти 80%..

[Садыр Жапаров, победитель выборов президента]:

«Уважаемый кыргызский народ, уважаемые журналисты, я глубоко благодарен вам за поддержку моей кандидатуры. Ваши голоса, отданные за меня, придали мне ещё больше сил и уверенности. Я сделаю всё, что смогу, чтобы оправдать ваше доверие».

Националистический политик Садыр Жапаров одержал уверенную победу на выборах президента в Кыргызстане. Он набрал почти 80% голосов.

Всего в выборах участвовали 17 кандидатов. По данным Центризбиркома, на втором месте – лидер партии «Единый Кыргызстан» Адахан Мадумаров. Его поддержали почти 7% избирателей.

Одновременно в Кыргызстане прошёл референдум о форме правления. Согласно предварительным подсчётам, более 80% граждан выбрали президентскую форму правления. Примерно 11% избирателей проголосовали за парламентскую. Против обоих вариантов высказались более 4% граждан.

Между тем оппоненты Жапарова не признают результатов президентских выборов, которые прошли досрочно. Необходимость их проведения возникла после того, как в октябре пошлого года президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Этому предшествовали полторы недели протестов, которые начались из-за недовольства результатами парламентских выборов.

На них из 16 партий только четыре прошли в парламент, при этом лишь одна была оппозиционной. Позже ЦИК отменил результаты голосования.

В ходе протестов оппозиционеры освободили из тюрьмы Садыра Жапарова. Он отбывал срок по обвинению в организации протестов в Караколе и попытке захватить в заложники губернатора.

Депутаты парламента назначили освобождённого Жапарова на пост премьер-министра страны. Также после отставки Жээнбекова он стал исполнять обязанности президента.

В ноябре Жапаров решил участвовать в президентских выборах. Поэтому политик сложил с себя полномочия временного главы Кыргызстана и приостановил исполнение обязанностей премьера.

Жапаров обещает бороться с коррупцией, создавать рабочие места и увеличивать благосостояние людей.

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