Премьер Болгарии победил на выборах, но потерял четверть мест

Выборы в Болгарии принесли неопределённость. Премьер-министр страны Бойко Борисов победил, однако потерял около четверти мест в..

Выборы в Болгарии принесли неопределённость. Премьер-министр страны Бойко Борисов победил, однако потерял около четверти мест в парламенте. Теперь ему необходимо сформировать коалицию.

Правоцентристское движение Борисова под названием «ГЕРБ» – всё ещё крупнейшая партия парламента. Второе место заняла политическая сила телеведущего и певца Слави Трифонова. Она получила 18% голосов. Таким образом она сдвинула на третью позицию главную оппозиционную партию социалистов, которая получила всего 15% голосов.

Для сравнения, на прошлых выборах у Соцпартии был результат почти в 28%. Лидер политической силы объявила, что её партия готова сформировать альянс против движения «ГЕРБ».

Между тем, жители страны разочарованы. Как говорят эксперты, многие на последних выборах решили проголосовать не за какую-то политическую силу, а против всех основных партий, поскольку устали от коррупции.

[Эмиль Браснаров, житель Софии]:«Сложная ситуация. Не знаю, с кем и как они сформируют правительство. Предполагаю, что они пойдут на компромисс. Но не знаю, принесёт ли это пользу людям». [Светла Драганова, жительница Софии]:«Хотя не было ни одной партии, которая заслужила бы мой голос, я надеюсь, что правительство сформируют правоцентристские партии. Как именно это произойдёт, никто не знает». [Роза Митрева, жительница Софии]:«Они сформируют коалицию, войдут в парламент, а затем должны подумать о людях, а не только о себе».

Теперь лидерам партий предстоят долгие переговоры, чтобы сформировать правительство. Если этого сделать не удастся, в стране могут пройти новые выборы.

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