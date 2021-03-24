Четвёртые выборы за два года: Нетаньяху призывает к стабильному правительству

Партия «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, согласно предварительным данным, побеждает на парламентских выборах. Голосование прошло в четвёртый раз за последние два года. Как предполагается, проблемы с формированием правительства у премьера сохранятся.

Экзитполы показывают, что «Ликуд» набирает около 26% голосов. Далее следует оппозиционная партия «Еш Атид» во главе с Яиром Лапидом. У неё около 11%.

Сам Нетаньяху намекнул на свою победу.

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:

«Сегодня мы добились огромной победы. Мы сделали Ликуд крупнейшей партией в Израиле».

Он также сказал, что стране нужно стабильное правительство.

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:

«Стабильное правительство – это требование нашего времени и тех трудностей, которые стоят перед нами. Нам нельзя втягивать Израиль в новые пятые выборы».

Нетаньяху пользуется поддержкой «Еш Атид». Однако даже с этой партией у него будут трудности с формированием большинства в парламенте. Ему также может потребоваться поддержка правой коалиции «Ямина». В таком случае он сможет рассчитывать на 61 место в 120-местном парламенте.

За выборами последуют переговоры о формировании коалиции. Они происходят после каждого голосования со времени создания государства в 1948 году. Если не удастся сформировать ни одной коалиции, стране грозят пятые выборы.

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