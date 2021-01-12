Автобусы в Мехико переполнены из-за того, что уже несколько дней не работает метро

Экстренная остановка нескольких линий метро в столице Мексики привела к коллапсу соблюдения норм социального дистанцирования. Люди..

[жительница Мехико]:

«Посмотрите, что происходит. Мы должны соблюдать соцдистанцию, но посмотрите на автобусы». [жительница Мехико]:

«Очень плохо, потому что из-за остановки поездов никто не соблюдает меры безопасности, и рискуешь заразиться коронавирусом».

Экстренная остановка нескольких линий метро в столице Мексики привела к коллапсу соблюдения норм социального дистанцирования. Люди уже несколько дней вынуждены пользоваться другими видами общественного транспорта, и он переполнен.

Шесть веток подземки Мехико прекратили работу в субботу из-за пожара на электрической подстанции. При этом один человек погиб, около 30 пострадали. Причиной пожара, скорее всего, была неисправность в трансформаторах.

В мексиканской столице живёт более 20 миллионов человек. И примерно четверть из них ежедневно пользуются метро. Этот вид транспорта популярен, поскольку проезд стоит всего 5 песо – это менее 20 рублей.

В понедельник местные власти объявили, что на трёх из шести веток движение поездов должны возобновить ко вторнику по местному времени.

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