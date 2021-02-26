Facebook вернул новости в Австралию, но неприятный осадок остался

Спустя неделю Facebook прекратил блокировку новостного контента на территории Австралии. Он также объявил о предварительных коммерческих..

Спустя неделю Facebook прекратил блокировку новостного контента на территории Австралии. Он также объявил о предварительных коммерческих соглашениях с тремя небольшими издателями.

Днём ранее австралийский парламент принял закон, который обязывает такие компании, как Google и Facebook, платить медиакомпаниям за контент, который они показывают на своих платформах.

Впрочем, неприятный осадок у многих австралийцев остался. Прохожие на улицах Сиднея говорят, что другие страны тоже должны выступать против давления со стороны крупных технологических компаний.

[Асела Гонатилаке, житель Сиднея]:

«Правительство не может решить проблему самостоятельно. Им нужно объединиться с другими правительствами и действовать коллективно, поскольку только одно государство не сможет заставить Facebook делать то, что нужно, действовать в интересах людей». [Эндрю Бенн, житель Сиднея]:

«Моё отношение к ним резко ухудшилось. Поэтому я сейчас активно стараюсь не пользоваться Facebook. То, что они сделали, меня разочаровало».

Австралия стала первой страной, которая установила плату на внутренний контент для технологический компаний.

[Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии]:

«Я хотел бы, чтобы в цифровом мире были те же правила, те же нормы безопасности и защиты, которые существуют в реальном мире. Международные технологические гиганты меняют мир, но нельзя позволить им управлять миром».

Кроме того, поступает информация, что Канада и другие страны уже проявили интерес к австралийскому закону и хотят его скопировать.

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