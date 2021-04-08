Венгрия смягчает локдаун, несмотря на высокий уровень смертности от COVID-19

Власти Венгрии начали смягчать карантинные меры. Снова открылись магазины с некритически важными товарами, а также –..

Власти Венгрии начали смягчать карантинные меры. Снова открылись магазины с некритически важными товарами, а также – парикмахерские и другие предприятия сферы услуг.

Рестораны и кафе могут продавать еду только навынос или осуществлять доставку. Отелям разрешили принимать тех, кто находится в деловой поездке. Комендантский час теперь начинается на два часа позже – с 10 часов вечера.

Послабления сделали после того, как от COVID-19 вакцинировалась четверть десятимиллионного населения Венгрии.

[Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии]:

«Мы достигли важной вехи. Привито два с половиной миллиона наших соотечественников. Мы уже год живём в условиях, напоминающих военное время: с карантинными ограничениями, комендантским часом и личными потерями. Вирус ведёт против нас войну, и победить его может только вакцина. За один месяц мы увеличили число вакцинированных в два с половиной раза».

Между тем в Венгрии, по данным на 7 апреля, за сутки от коронавируса умерло 311 человек. Для страны это антирекорд. Университет Джона Хопкинса сообщил, что в Венгрии последние несколько недель регистрировали самый высокий в мире уровень смертности на душу населения.

Представители венгерской системы здравоохранения считают, что ослаблять карантинные меры начали рано. Ограничения нужно снимать, когда закончится третья волна эпидемии.

Однако венгерские предприниматели рады снова работать.

[парикмахер]:

«Мы страдаем уже полтора года. Если к лету удастся всех привить, то ситуация исправится».

Школы планируют открыть 19 апреля. К этому времени всех учителей вакцинируют.

В Венгрии всего выявлено почти 700 тысяч случаев COVID-19, скончались более 22 тысяч человек. При этом в больницах ещё лечатся 12 тысяч пациентов, более 1400 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

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