В Австралии волонтёры ремонтируют машины и дарят их нуждающимся
Это автомастерская в австралийском городе Лонсестон на острове Тасмания. Здесь ремонтируют и восстанавливают старые или разбитые..
Дата загрузки: 2021-01-13
[Терри Осборн, координатор проекта M.A.D. Wheels]:
«Мы начали 16 лет назад с сотней долларов и надеждой приобрести хотя бы одну машину и несколько инструментов. Мы рассчитывали собрать автомобиль и отдать его кому-нибудь нуждающемуся».
В руки мастеров часто попадают автомобили, побывавшие в аварии.
[Терри Осборн, координатор проекта M.A.D. Wheels]:
«Мы снимаем шины, колёса, иногда используем две, три или четыре машины, чтобы собрать одну».
В мастерской трудится больше десяти человек. Здесь есть и профессионалы, и любители. Мужчины посвящают волонтёрской работе несколько часов в неделю.
[Маркус Кортни, волонтёр]:
«Здесь как мужской клуб, в котором, сидя у журнального столика, ведут полезную и конструктивную беседу. Просто у нас журнальный столик – это капот автомобиля».
Когда автомобиль готов, волонтёры подыскивают ему владельца. Он должен отвечать необходимым требованиям: по-настоящему нуждаться в автотранспорте и иметь возможность его содержать.
[Маркус Кортни, волонтёр]:
«Отдавать машины нуждающимся очень важно, потому что в настоящее время общество расточительно и использует одноразовую продукцию».
Мастера продают некоторые машины и запчасти, чтобы поддержать работу благотворительного проекта.
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