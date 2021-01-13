Что подросток отдал медсестре в коробке из-под обуви

Эта история произошла 24 апреля 2004 года в больнице города Рокфорд штата Иллинойс. Медсестру по уходу за новорождёнными Джинни Джозеф вызвали в отделение неотложной помощи. Там стоял подросток с надвинутым на лицо капюшоном и коробкой из-под обуви.

Женщина заглянула в коробку и увидела новорождённого, завёрнутого в кухонное полотенце. Ребёнка забрали, чтобы оказать медицинскую помощь. Но подросток не уходил, а стоял и плакал. После того как состояние малыша стабилизировали, Дженни подошла к подростку и стала расспрашивать.



Подросток рассказал, что он и мать ребёнка Чериш Коатсел, которой 15 лет, хотят отдать его на усыновление. Дженни объяснила подростку, что их лишат родительских прав, и они никогда не увидят ребёнка. Она предложила подумать о других вариантах, прежде чем принять решение.



На следующий день, несовершеннолетние родители пришли в больницу навестить ребёнка. К ним вышла Джинни. Девушка рассказала, что живёт с бабушкой и дедушкой, и скрывала от них беременность. Она родила ребёнка в спальне. Подростки боялись реакции родственников и решили оставить ребёнка в больнице. Они положили малыша в коробку с запиской: «Мы любим тебя, просто не можем тебя воспитывать. Мы хотим, чтобы ему дали имя Аллен Кори. Мы будем надеяться, что сможем с ним увидеться, и Бог о нём позаботится».



Девушка каждый день приходила в больницу, чтобы навестить малыша и принести ему грудное молоко. Благодаря поддержке медсестры Череш рассказала родственникам о новорождённом, и его забрали из больницы домой.