В России на Масленицу сожгли башню из лозы, символизирующую коронавирус

Россияне в воскресенье проводили Масленицу. В старинном городе Юрьев-Польский во Владимирской области праздник начался с костюмированного..

Россияне в воскресенье проводили Масленицу. В старинном городе Юрьев-Польский во Владимирской области праздник начался с костюмированного парада.

Колонну возглавляет русский Емеля на печи, а следом торжественно проезжает чучело Масленицы. Для горожан подготовили множество конкурсов и развлекательных мероприятий. Фестиваль завершается традиционным сжиганием чучела.

[Светлана, гостья фестиваля]:

«Очень хорошо прошла Масленица. Долго очень сидели с этим «ковидом», но сейчас всё хорошо. И на улице сегодня прекрасная погода. Ну очень хорошие гуляния».

А в Калужской области сожгли 24-метровую башню из лозы. Её специально построили к празднику. Башня символизирует коронавирусную инфекцию, которую здесь пытаются сжечь навсегда.

[гостья фестиваля]:

«Провожаем зиму и встречаем весну. Сейчас мы будем сжигать всё плохое и надеяться на лучшее: на счастье и на здоровье».

Масленицу на Руси праздновали ещё в дохристианскую эпоху. Тогда её приурочивали к весеннему равноденствию, после которого начинался отсчёт нового года. Сейчас масленичная неделя предшествует Великому посту, после которого празднуют Пасху.

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