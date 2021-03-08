Индийцы устроили гонки буйволов в честь конца сбора урожая

В индийском городе Мангалур проходят традиционные гонки на буйволах. Животные скачут по затопленной дорожке, имитирующей рисовое..

В индийском городе Мангалур проходят традиционные гонки на буйволах. Животные скачут по затопленной дорожке, имитирующей рисовое поле. У погонщиков по два буйвола, которых вместе удерживает деревянная конструкция.

Название фестиваля на языке каннада звучит как «Камбала». Праздник отмечают в конце сезона сбора урожая.

[Бриджеш Човта, организатор фестиваля]:

«Для нас этот фестиваль – символ престижа, традиций и культуры. Поэтому «Камбала» получает большую поддержку».

Гонки буйволов популярны среди сельских жителей. Победивший погонщик получает денежный приз. Однако раньше состязаний как таковых не было. Животные просто бегали друг за другом по рисовому полю.

В этом году в соревнованиях участвуют 150 пар буйволов. В прошлом гонки запрещали из-за протестов защитников животных. В 2017 году их снова разрешили.

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