В Евросоюзе одобрили употребление в пищу мучных червей

Мучных червей уже давно используют для подкормки домашних птиц, мелких зверьков и крупной аквариумной рыбы. Теперь..

Мучных червей уже давно используют для подкормки домашних птиц, мелких зверьков и крупной аквариумной рыбы. Теперь же их официально разрешили есть гражданам Евросоюза.

Эти черви – личиночная форма большого мучного хрущака. Европейское агентство по безопасности продуктов питания впервые одобрило личинок для употребления в пищу. Учёные говорят, что они богаты белками, жирами и клетчаткой.

[Эрмолаос Верверис, учёный-специалист по продуктам питания]:

«Мы считаем, что мучных червей можно безопасно использовать как ингредиент при приготовлении печенья, макаронных изделий, энергетических батончиков и некоторых блюд на основе бобовых».

Также по словам специалистов, мучные черви иногда входят в рецепты изделий, имитирующих мясо или колбасу.

В некоторых регионах Африки, Австралии и Новой Зеландии давно есть кафе, где в блюда добавляют личинок и насекомых.

[студентка университета Коста-Рики]:

«Черви и сверчки питательны, поэтому нет причин бояться их есть».

Представители агентства ЕС утверждают, что экологичнее и проще разводить личинок, чем скот. Между тем, по словам некоторых социологов, у европейцев мысль о поедании насекомых и червей в основном вызывает сильное отвращение.

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