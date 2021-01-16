В Евросоюзе одобрили употребление в пищу мучных червей
Мучных червей уже давно используют для подкормки домашних птиц, мелких зверьков и крупной аквариумной рыбы. Теперь..
Дата загрузки: 2021-01-16
Мучных червей уже давно используют для подкормки домашних птиц, мелких зверьков и крупной аквариумной рыбы. Теперь же их официально разрешили есть гражданам Евросоюза.
Эти черви – личиночная форма большого мучного хрущака. Европейское агентство по безопасности продуктов питания впервые одобрило личинок для употребления в пищу. Учёные говорят, что они богаты белками, жирами и клетчаткой.
[Эрмолаос Верверис, учёный-специалист по продуктам питания]:
«Мы считаем, что мучных червей можно безопасно использовать как ингредиент при приготовлении печенья, макаронных изделий, энергетических батончиков и некоторых блюд на основе бобовых».
Также по словам специалистов, мучные черви иногда входят в рецепты изделий, имитирующих мясо или колбасу.
В некоторых регионах Африки, Австралии и Новой Зеландии давно есть кафе, где в блюда добавляют личинок и насекомых.
[студентка университета Коста-Рики]:
«Черви и сверчки питательны, поэтому нет причин бояться их есть».
Представители агентства ЕС утверждают, что экологичнее и проще разводить личинок, чем скот. Между тем, по словам некоторых социологов, у европейцев мысль о поедании насекомых и червей в основном вызывает сильное отвращение.
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