Шоколадные яйца со вкусом травы: в Брюгге подготовили к Пасхе новые рецепты

Брюгге славится не только старинными церквями и знаменитыми каналами, но и шоколадом. Правда, в этом году..

Брюгге славится не только старинными церквями и знаменитыми каналами, но и шоколадом. Правда, в этом году кондитеры не ждут на Пасху много туристов, поэтому ориентируются на покупателей-бельгийцев. Чтобы их привлечь, один местный шоколатье делает пасхальные яйца с необычным вкусом.

[Доминик Персоне, шоколатье]:

«Думаю, в наше время покупатели хотят, чтобы даже еда становилась для них приключением».

Шоколатье когда-то был шеф-поваром, и, видимо, прежняя профессия отразилась на новых рецептах. Он сделал пралине со вкусом бекона и жареного лука. Но особенно гордится начинкой, сдобренной соком травы, яблока сорта «Гренни Смит» и юдзу – цитруса из Юго-Восточной Азии. Также есть пралине со смешанными соками.

[Доминик Персоне, шоколатье]:

«Многие мои знакомые и друзья после года пандемии впали в депрессию. Но хорошо, что в шоколаде есть секретный ингредиент – гормон, который делает человека счастливым».

В Брюгге за шоколадом приезжают из разных уголков Западной Фландрии.

[покупатель]:

«Что даёт (шоколад)? В основном, добавляет жира, но и приносит радость, а это хорошо в такие времена. Я куплю кое-что для себя и подруги. Из-за пандемии мы почти не видимся с друзьями. Это очень трудно, а шоколад немного подслащает жизнь».

Обычно перед Пасхой в Брюгге много туристов, и шоколатье просто сбиваются с ног. Но в этом году из 60 магазинов работает меньше половины. Выживают те, у которых много местных постоянных клиентов.

Католическую Пасху отметят 4 апреля.

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