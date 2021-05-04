Год реставрации: шедевр XVI века восстановили и показали в галерее Берлина

Почти 500 лет эту картину выставляли в церквях Европы, покупали, продавали, восстанавливали и перемещали. Теперь же,..

Почти 500 лет эту картину выставляли в церквях Европы, покупали, продавали, восстанавливали и перемещали.

Теперь же, после года кропотливой реставрации, её выставили в одной из галерей Берлина.

Картину написал итальянский живописец Себастьяно Филиппи, который больше известен под псевдонимом Бастианино. Он создавал этот запрестольный образ с 1565 по 70-й годы в итальянском городе Феррара.

Полотно предназначалась для монастыря Святой Великомученицы Екатерины. И оно долго хранилась там.

Но в XVIII веке монастырь закрыли. Картину же много раз перепродавали. Она побывала в Брешии, Болонье и Вене. Затем частный немецкий коллекционер купил её и привёз в Гамбург.

В 1912 году шедевр передали в дар Университету Фредриха-Вильгельма. К тому времени он был повреждён после пяти попыток реставрации.

[Мария Зильке, реставратор]:

«Картина была покрыта жёлтым лаком, были закрашены большие участки оригинала. Картина хранилась в плохих условиях, поэтому разглядеть её можно было только частично».

Оригинальная рама была снята в XVIII веке, края картины полностью закрасили.

[Роберто Контини, работник галереи]:

«Картина очень пострадала. А теперь она восстановлена. И это почти единственная работа этого мастера в Германии. Для меня это самое захватывающее».

Произведение будет постоянно находиться в галерее. Пока посетителей сюда не пускают из-за карантина. Однако работники музея надеются, что уже скоро люди смогут оценить потрясающую работу, которую проделали реставраторы.

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