Год реставрации: шедевр XVI века восстановили и показали в галерее Берлина
Почти 500 лет эту картину выставляли в церквях Европы, покупали, продавали, восстанавливали и перемещали. Теперь же,..
Дата загрузки: 2021-05-04
Теперь же, после года кропотливой реставрации, её выставили в одной из галерей Берлина.
Картину написал итальянский живописец Себастьяно Филиппи, который больше известен под псевдонимом Бастианино. Он создавал этот запрестольный образ с 1565 по 70-й годы в итальянском городе Феррара.
Полотно предназначалась для монастыря Святой Великомученицы Екатерины. И оно долго хранилась там.
Но в XVIII веке монастырь закрыли. Картину же много раз перепродавали. Она побывала в Брешии, Болонье и Вене. Затем частный немецкий коллекционер купил её и привёз в Гамбург.
В 1912 году шедевр передали в дар Университету Фредриха-Вильгельма. К тому времени он был повреждён после пяти попыток реставрации.
[Мария Зильке, реставратор]:
«Картина была покрыта жёлтым лаком, были закрашены большие участки оригинала. Картина хранилась в плохих условиях, поэтому разглядеть её можно было только частично».
Оригинальная рама была снята в XVIII веке, края картины полностью закрасили.
[Роберто Контини, работник галереи]:
«Картина очень пострадала. А теперь она восстановлена. И это почти единственная работа этого мастера в Германии. Для меня это самое захватывающее».
Произведение будет постоянно находиться в галерее. Пока посетителей сюда не пускают из-за карантина. Однако работники музея надеются, что уже скоро люди смогут оценить потрясающую работу, которую проделали реставраторы.
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