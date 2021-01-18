В Египте нашли погребальный храм жены фараона Тети и 54 саркофага с мумиями
В некрополе Саккара рядом с Каиром демонстрируют новые археологические находки. Учёные раскопали погребальный храм царицы Нейт..
Дата загрузки: 2021-01-18
[Захи Хавасс, археолог]:
«Ещё одна важная находка – 22 шахты. Внутри них находятся саркофаги и мумии. В одной шахте найдено 54 саркофага. Есть и другие уникальные артефакты. Мы нашли папирус длиной почти пяти метров, большие статуи, а также игры, в которые играли египтяне».
По словам археологов, находки перепишут историю Саккары и Нового царства.
О правлении Тети почти ничего не известно. Считается, что он пробыл у власти примерно десять лет и умер молодым. Древнеегипетский историк Манефон писал, что фараона убила собственная стража. У современных египтологов нет точного мнения об обстоятельствах смерти Тети.
Египетские власти стремятся быстрее обнародовать сведения об археологических находках, чтобы привлечь в страну больше путешественников. В 2019 году Египет принял более 13 миллионов туристов. В прошлом году их было почти в четыре раза меньше.
Короткая ссылка на эту страницу: