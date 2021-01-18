В Египте нашли погребальный храм жены фараона Тети и 54 саркофага с мумиями

[Захи Хавасс, археолог]:

«Ещё одна важная находка – 22 шахты. Внутри них находятся саркофаги и мумии. В одной шахте найдено 54 саркофага. Есть и другие уникальные артефакты. Мы нашли папирус длиной почти пяти метров, большие статуи, а также игры, в которые играли египтяне».

В некрополе Саккара рядом с Каиром демонстрируют новые археологические находки. Учёные раскопали погребальный храм царицы Нейт – жены фараона Тети, правившего в 2300-х годах до нашей эры в эпоху VI династии. Храм находится рядом с пирамидой Тети.

По словам археологов, находки перепишут историю Саккары и Нового царства.

О правлении Тети почти ничего не известно. Считается, что он пробыл у власти примерно десять лет и умер молодым. Древнеегипетский историк Манефон писал, что фараона убила собственная стража. У современных египтологов нет точного мнения об обстоятельствах смерти Тети.

Египетские власти стремятся быстрее обнародовать сведения об археологических находках, чтобы привлечь в страну больше путешественников. В 2019 году Египет принял более 13 миллионов туристов. В прошлом году их было почти в четыре раза меньше.

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