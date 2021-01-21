В центре Мадрида прогремел взрыв, есть жертвы

Мощный взрыв прогремел в здании в центре Мадрида на улице Толедо. Не менее трёх человек погибли,..

Мощный взрыв прогремел в здании в центре Мадрида на улице Толедо. Не менее трёх человек погибли, ещё 11 пострадали. Среди погибших – 85-летняя женщина. Двоих пострадавших госпитализировали, один из них – в тяжёлом состоянии.

Как сообщают местные власти, по предварительным данным, произошла утечка газа. Взрыв прогремел в три часа дня. В здании в тот момент как раз проверяли газопровод. Верхние этажи почти полностью разрушены, в нижних случился пожар.

Здание принадлежит католической церкви. По словам соседей, здесь жили и проходили обучение священнослужители, также в здании раздавали еду бездомным. Один волонтёр числится пропавшим без вести.

Напротив здания находится школа. Во время взрыва шли уроки. Среди школьников пострадавших нет, но родителям пришлось поволноваться.

[Изабель Ромеро, местная жительница]:

«Это были кошмарные 10 минут. Я живу вон в том доме, его видно отсюда. Я слышала взрыв, но не знала, где это было. С другими родителями мы выяснили, что взорвалось здание напротив школы, и мы не знали, что с нашими детьми. Но через 10 минут нам написали в общий чат и всё объяснили. Нам сказали, что дети в порядке и их эвакуировали».

Эвакуировали также постояльцев дома престарелых, который находится рядом. Их разместили в отеле.

Национальная полиция расследует причины взрыва.

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