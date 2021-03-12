В пострадавшую от взрывов Экваториальную Гвинею прибывает международная помощь

В Экваториальную Гвинею начала прибывать международная гуманитарная помощь для пострадавших от взрывов в портовом городе Бата...

В Экваториальную Гвинею начала прибывать международная гуманитарная помощь для пострадавших от взрывов в портовом городе Бата.

Напомним, в результате пожара и серии взрывов на военной базе была разрушена большая часть города – пострадал почти каждый дом. Не менее 105 человек погибли, более 600 получили телесные повреждения.

Испания прислала медикаменты. По словам испанского министра иностранных дел, их стоимость составляет около 60 тысяч евро. Из Израиля тем временем для помощи пострадавшим прибыли военные врачи. Страна также прислала товары первой необходимости.

По словам властей Экваториальной Гвинеи, взрывы произошли из-за халатности. Фермеры, живущие рядом с военной базой, устроили пожар для очистки территории. А военные, отвечающие за сохранность динамита на складах, выполняли свои обязанности небрежно.

Экваториальная Гвинея – бедная страна с населением в 1,4 миллиона человек в Центральной Африке, бывшая испанская колония. Эта серия взрывов стала для неё самой крупной трагедией в современной истории.

Катастрофу освещают государственные СМИ. При этом правозащитники считают обстановку в этой стране одной из самых репрессивных в Африке, и плохие новости здесь часто замалчиваются.

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