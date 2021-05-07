В Мехико хоронят погибших в результате обрушения метромоста. По последним данным, жертвами трагедии стало не менее..

В Мехико хоронят погибших в результате обрушения метромоста. По последним данным, жертвами трагедии стало не менее 25 человек, около 40 пострадавших остаются в больницах. Также пока не удаётся установить местонахождение ещё пяти человек. В стране объявлен трёхдневный траур.

Люди жалуются, что власти их никак не поддерживают. Эта семья хоронит дочь.

[Бернарда Сальгадо, мать погибшей]:

«Мы получили большую помощь от города и соседей, благодаря чему оплатили похороны. Но от правительства ничего не поступило. Я хотела заказать для дочери металлический гроб, но приходится хоронить в деревянном».

Трагедия произошла 3 мая в 22:22 по местному времени на юго-востоке Мехико. Фрагмент моста обрушился в тот момент, когда по нему двигался поезд с пассажирами. Два вагона частично упали на дорогу внизу. Под завалами также оказались автомобили, проезжавшие под эстакадой.

Эта местная жительница как раз выходила с братом из продуктового магазина.

[Беатрис Рамон, очевидец обрушения]:

«Все были в шоке. Никто не мог поверить, что это происходит. Внезапно показалось, что мы во сне, мы не могли поверить. Потом настал момент абсолютной тишины. Я думала, что услышу крики людей. Но была, наоборот, полная тишина».

Министр общественных работ Мехико отметил, что видеозапись трагедии помогла установить предварительную причину обрушения. Это могло произойти из-за структурного дефекта металлических конструкций.

При этом мэр Мехико попыталась заверить людей, что на обслуживании инфраструктуры не экономят.

[Клаудия Шейнбаум, мэр Мехико]:

«Мы никогда, никогда не будем экономить на ресурсах, необходимых для эксплуатации и обслуживания метро. Утверждение, будто причиной обрушения стала строгая экономия, абсолютно не отвечает действительности».

Для Мехико это самая смертоносная авария на линии метро за много десятилетий. Инцидент заставил заговорить о безопасности одного из самых оживлённых метрополитенов в мире. Ежедневно этим видом транспорта пользуются миллионы человек.

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