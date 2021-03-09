В Экваториальной Гвинее растёт число жертв взрывов на военной базе

На месте взрывов на военной базе в Экваториальной Гвинее продолжаются поисково-спасательные работы. Число погибших возросло до..

На месте взрывов на военной базе в Экваториальной Гвинее продолжаются поисково-спасательные работы. Число погибших возросло до 98. Около 600 человек получили ранения. Десятки числятся пропавшими без вести.

Взрывы прогремели в выходные в районе военных казарм в портовом городе Бата. В нём живёт более 250 тысяч человек. По словам президента страны, в городе повреждены почти все дома и здания. Он также сказал, что причиной взрывов стала халатное обращение с динамитом и боеприпасами.

Экваториальная Гвинея – бывшая испанская колония. Бедная страна с населением менее чем полтора миллиона человек. В настоящее время она переживает двойной экономический шок. Больницы переполнены пациентами с коронавирусом. К пандемии добавляется падение цен на нефть. На продажу сырья приходится три четверти дохода страны.

После взрывов власти Экваториальной Гвинеи обратились за международной помощью . Министр иностранных дел Испании пообещал немедленно отправить гуманитарный груз.

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