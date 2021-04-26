Пожар в коронавирусной больнице Багдада: более 80 погибших

В Ираке хоронят погибших во время пожара в багдадской больнице «Ибн аль-Хатыб», в которой лечили пациентов..

В Ираке хоронят погибших во время пожара в багдадской больнице «Ибн аль-Хатыб», в которой лечили пациентов с коронавирусом. 24 апреля там взорвался баллон с кислородом, после чего огонь охватил отделение интенсивной терапии и быстро перекинулся на другие этажи. Погибли не менее 82 человек, ещё 110 пострадали.

В числе жертв – 28 пациентов, которых отключили от аппаратов ИВЛ, чтобы спасти от огня.

Мохаммед Али оплакивает своего дядю. Его должны были выписать 25 апреля. В день пожара молодой мужчина пытался спасти родственника.

[Мохаммед Али, родственник погибшего]:

«Я не мог убежать и оставить его. Как я мог бросить дядю. Я остался с ним. Я попытался его вытащить, но не смог, потому что он потерял сознание. Когда дыма стало больше, и начали взрываться кислородные баллоны, я тоже отключился».

Али вынесли из огня, и он выжил, но дядю спасти не удалось.

А Мохаммед Аттар из Наджафа потерял сразу троих родственников.

[Мохаммед Аттар, родственник погибших]:

«О системе здравоохранения (в Ираке) не скажешь ничего хорошего. Всё старое и разваливается. Больница старая и никуда не годится».

В больнице не было ни противопожарной сигнализации, ни пожарных рукавов, а внутренняя отделка помещений была из легковоспламеняющихся материалов, что способствовало более быстрому распространению огня.

[Хайдар Хантош, эпидемиолог]:

«Произошедшее в больнице «Ибн аль-Хатыб» отразилось не только на пациентах, но и на работниках медицинских учреждений. Среди жертв также были медики, поэтому важно, чтобы медицинский и санитарный персонал чувствовал себя в безопасности на рабочем месте и мог лучше выполнять свои обязанности».

Премьер-министр Ирака поручил правоохранителям выяснить причины пожара. Он также уволил министра здравоохранения страны и губернатора Багдада. Кроме того, задержаны заведующий больницей и начальник отдела технического обслуживания и ремонта при медицинском учреждении.

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