Взрыв и пожар: на границе Афганистана сгорели 500 бензовозов и грузовиков
На таможенном пункте Ислам-Кала в Афганистане рядом с иранской границей взорвался бензовоз. Пострадали 70 человек. Огонь..
Дата загрузки: 2021-02-15
[Бисмилла Султани, владелец бензовозов]:
«Мои четыре бензовоза сгорели, и я потерял всё. Нас было 12 партнёров, и мы владели этими четырьмя бензовозами. Наш бизнес позволял кормить 150 человек».
Пожарная команда Ислам-Калы не смогла быстро справиться с пожаром. Тушить огонь помогали местные жители. Позже власти Ирана направили на таможенный пункт пожарные машины и автомобили скорой помощи. Огонь удалось локализовать только на второй день.
Пожар нанёс огромный материальный ущерб владельцам грузовиков. Также пострадала линия электропередачи, и часть домов в провинции Герат осталась без электричества.
[Мохаммад Дауд, водитель сгоревшего грузовика]:
«Люди понесли ущерб в миллионы долларов. Пострадали простые люди и бизнесмены».
Афганские власти начали расследование инцидента. По их словам, причина взрыва бензовоза пока неизвестна.
В 2018 году США восстановили экономические санкции против Ирана. Однако Кабул получил специальное разрешение от американских властей на импорт иранских нефтепродуктов.
Пограничный переход в Ислам-Кале – основной транзитный маршрут между Ираном и Афганистаном.
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