Взрыв и пожар: на границе Афганистана сгорели 500 бензовозов и грузовиков

На таможенном пункте Ислам-Кала в Афганистане рядом с иранской границей взорвался бензовоз. Пострадали 70 человек. Огонь..

[Бисмилла Султани, владелец бензовозов]:

«Мои четыре бензовоза сгорели, и я потерял всё. Нас было 12 партнёров, и мы владели этими четырьмя бензовозами. Наш бизнес позволял кормить 150 человек».

На таможенном пункте Ислам-Кала в Афганистане рядом с иранской границей взорвался бензовоз. Пострадали 70 человек. Огонь перекинулся на соседние машины. Пожар в общей сложности уничтожил 500 бензовозов и грузовиков.

Пожарная команда Ислам-Калы не смогла быстро справиться с пожаром. Тушить огонь помогали местные жители. Позже власти Ирана направили на таможенный пункт пожарные машины и автомобили скорой помощи. Огонь удалось локализовать только на второй день.

Пожар нанёс огромный материальный ущерб владельцам грузовиков. Также пострадала линия электропередачи, и часть домов в провинции Герат осталась без электричества.

[Мохаммад Дауд, водитель сгоревшего грузовика]:

«Люди понесли ущерб в миллионы долларов. Пострадали простые люди и бизнесмены».

Афганские власти начали расследование инцидента. По их словам, причина взрыва бензовоза пока неизвестна.

В 2018 году США восстановили экономические санкции против Ирана. Однако Кабул получил специальное разрешение от американских властей на импорт иранских нефтепродуктов.

Пограничный переход в Ислам-Кале – основной транзитный маршрут между Ираном и Афганистаном.

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