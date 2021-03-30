ЕС просит Грецию расследовать, не разворачивает ли береговая охрана лодки с мигрантами

Греция может сделать больше для проверки обвинений в том, что её береговая охрана разворачивает лодки с..

Греция может сделать больше для проверки обвинений в том, что её береговая охрана разворачивает лодки с мигрантами в море, заставляя их плыть обратно в Турцию. С таким заявлением выступила еврокомиссар по внутренним делам после тура по двум греческим островам: Самос и Лесбос.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев говорит, что в последние месяцы получает всё больше сообщений о том, что искателей убежища якобы разворачивают в море, либо заставляют их плыть обратно в Турцию по прибытии к греческим берегам. Также есть свидетельства, что береговая охрана оставляет людей дрифтовать в море в их лодках.

[Ильва Юханссон, еврокомиссар по внутренним делам]:

«Я очень обеспокоена докладом УВКБ ООН, и есть отдельные случаи, которые следует рассмотреть внимательнее. Думаю, греческие власти могут сделать больше, что касается расследования предполагаемых обвинений».

Министр миграции Греции, выступая на той же пресс-конференции, отметил, что Греция решительно отвергает все обвинения, и что береговая охрана не разворачивает лодки и выполняет все международные законы.

Он также сказал, что не выявили никаких нарушений и в ходе независимых расследований, которые провели в том числе греческая прокуратура и европейское пограничное агентство Frontex.

[Нотис Митарачи, министр миграции Греции]:

«Мы не обнаружили никаких конкретных свидетельств того, что некоторые люди, выполняющие задания в море, нарушили европейское или национальное законодательство».

Между тем, жители острова Лесбос к приезду Юханссон организовали акцию протеста. Они недовольны созданием здесь лагерей для беженцев и призывают ЕС взять ответственность за мигрантов на себя.

В прошлом году переполненный лагерь «Мория» уничтожил пожар. С тех пор возвели временный и собираются строить постоянный. Местные жители против таких планов, жалуясь на участившиеся случаи краж и нападений, а также на спад потока туристов.

В 2015 году Греция и, в частности, Лесбос оказались на передовой европейского миграционного кризиса: около миллиона человек прибыли на лодках из Турции.

Их число резко сократилось с тех пор, как год спустя ЕС заключил сделку с Анкарой. По данным ООН, в прошлом году в Грецию прибыло чуть более 16 тысяч человек.

В настоящее время около 14 тысяч мигрантов проживают в лагерях на пяти островах Греции. В 2019 году их было примерно 42 тысячи.

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