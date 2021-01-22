Активизировался Этна – самый крупный действующий вулкан Европы

[Кармело Ферлито, вулканолог из Катанийского университета]:

«Эта внезапная активность может возникать в течение очень продолжительного периода времени. Она постоянно наблюдалась последние два с половиной года. И её сменяли периоды затишья. При этом фаза сильной активности была непродолжительной: несколько часов, максимум четыре часа. В это время потоки лавы очень быстро текли по склону вулкана».

Крупнейший в Европе действующий вулкан Этна, расположенный в Италии, начал активно извергать лаву. Это сопровождается звуками взрывов и подземными толчками. При этом Этна выбросил столб пепла высотой в четыре километра.

Вершина Этны образована тремя кратерами: центральным, северо-восточным и юго-восточным.

Зрелище особо впечатляющие ещё и потому, что сейчас один из кратеров можно увидеть изнутри: он разрушился.

[Кармело Ферлито, вулканолог из Катанийского университета]:

«Сейчас действительно очень активен юго-восточный кратер. За последние недели он был полностью разрушен. Он рассечён, действительно разделён на две части, как банан, можно увидеть, что происходит внутри».

Лава стекает с восточного склона вулкана в долину без населённых пунктов, поэтому не представляет опасности для местного населения. Во время предыдущих извержений потоки из вулкана нередко разрушали близлежащие города и деревни. Происходит это примерно раз в 150 лет.

Высота Этны составляет почти 3300 метров над уровнем моря. При этом она может меняться от извержения к извержению. По своим размерам Этна превосходит Везувий более чем в два с половиной раза.

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