Телеканал NTD

Кому мужчина помог, заплатив около 4600 долларов

Кому мужчина помог, заплатив около 4600 долларов
Кому мужчина помог, заплатив около 4600 долларов

Американец Майк Эсмонд до сих пор помнит, как провёл рождественские праздники с тремя дочерьми в 1983 году. За неуплату счетов семья осталась без электричества и тепла.

Сегодня, спустя более 30 лет, финансовое положение 73-летнего Майка стабильное. Он владеет компанией Gulf Breeze. И перед праздниками мужчина решил сделать доброе дело для тех, кто не мог оплачивать счета за газ и воду. Он отправился в город Галф-Бриз и запросил список всех коммунальных счетов. Затем погасил задолженность 36 домохозяйств на сумму около 4600 долларов.

Вместо сообщений об отключении газа и воды городские службы отправили задолжникам уведомления о подарке Майка. «Мы рады сообщить, что ваш просроченный счёт за коммунальные услуги был оплачен компанией Gulf Breeze Pools. Вы можете спокойно отдыхать в праздничные дни, и у вас на один счёт меньше», – говорилось в сообщении.

Мать четверых детей Анжела Кассио сказала, что потрясена добротой незнакомца. Женщина стояла перед выбором: оплатить счета или купить подарки детям. Она поделилась историей на страничке в Facebook, написав: «Ангелы ходят среди нас».

 

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