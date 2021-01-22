Кому мужчина помог, заплатив около 4600 долларов

Американец Майк Эсмонд до сих пор помнит, как провёл рождественские праздники с тремя дочерьми в 1983 году. За неуплату счетов семья осталась без электричества и тепла.

Сегодня, спустя более 30 лет, финансовое положение 73-летнего Майка стабильное. Он владеет компанией Gulf Breeze. И перед праздниками мужчина решил сделать доброе дело для тех, кто не мог оплачивать счета за газ и воду. Он отправился в город Галф-Бриз и запросил список всех коммунальных счетов. Затем погасил задолженность 36 домохозяйств на сумму около 4600 долларов.

Вместо сообщений об отключении газа и воды городские службы отправили задолжникам уведомления о подарке Майка. «Мы рады сообщить, что ваш просроченный счёт за коммунальные услуги был оплачен компанией Gulf Breeze Pools. Вы можете спокойно отдыхать в праздничные дни, и у вас на один счёт меньше», – говорилось в сообщении.

Мать четверых детей Анжела Кассио сказала, что потрясена добротой незнакомца. Женщина стояла перед выбором: оплатить счета или купить подарки детям. Она поделилась историей на страничке в Facebook, написав: «Ангелы ходят среди нас».

