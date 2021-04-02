Сербские пожарные продают повязку Роналду, чтобы помочь больному мальчику

Капитанскую повязку Криштиану Роналду выставили на торги в Сербии. Капитан сборной Португалии сорвал её с руки..

Капитанскую повязку Криштиану Роналду выставили на торги в Сербии. Капитан сборной Португалии сорвал её с руки и бросил на землю во время недавнего матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Португальские футболисты играли с командой Сербии в Белграде. В конце матча Роналду послал мяч в ворота соперников, но защитник отбил его. Португалец утверждал, что мяч успел пересечь черту. Однако судьи гол не засчитали. Роналду в сердцах бросил капитанскую повязку и покинул поле.

Это случилось рядом с пожарным, который дежурил на стадионе.

[Джордже Вукичевич, пожарный]:

«Мы стояли в правом углу рядом с тоннелем, из которого выходят игроки. К счастью для нас, Роналду был взволнован, поэтому случилось так, что он бросил повязку. Она упала прямо рядом со мной. Я спросил командира, можно ли её подобрать, и он разрешил».

Белградские пожарные решили продать находку на аукционе, а деньги отдать на лечение шестимесячного Гаврило – сербского мальчика, страдающего спинальной мышечной атрофией.

[Джордже Вукичевич, пожарный]:

«Вся команда согласилась с тем, что деньги должны пойти на помощь маленькому Гаврило. Никто не хотел её брать. Это хороший сувенир, но никто не захотел оставить его себе. Мы хотели помочь мальчику».

Семья малыша живёт рядом с городом Крагуевац. Родители собирают на лечение два с половиной миллиона евро. Пока им пожертвовали 500 тысяч.

[Невена Джюрджевич, мама ребёнка]:

«Мы просто не могли поверить, что люди, которые даже не знают нас, но слышали о нашей истории, решили выставить повязку на аукцион и помочь нашему ребёнку. Мало сказать, что мы приятно удивлены, наша благодарность безмерна».

Родители мальчика надеются, что деньги, полученные от продажи повязки, станут значительным вкладом.

[Невена Джюрджевич, мама ребёнка]:

«Многие осуждали (Роналду) за его реакцию, но как замечательно, что это принесёт большую пользу».

Повязку продают на онлайн-аукционе, где она будет выставлена несколько дней. Пока самая большая предложенная цена – 60 тысяч евро.

Короткая ссылка на эту страницу: