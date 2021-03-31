Как девушка на лошади помогла дальнобойщику

Эта история произошла в Канаде в марте 2017 года. В провинции Манитоба была метель, и дальнобойщик Питер Дуглас застрял на дороге.

Машина стояла рядом с дорожной камерой, и водитель надеялся на помощь. Айлин и её мама вечером смотрели видео с дорожных камер информационной службы 511 и увидели, что неподалёку от них на шоссе застрял дальнобойщик. Айлин подумала, что могла бы помочь водителю, но было поздно, и она пошла спать. Утром девушка проверила камеры: водитель всё ещё был там.

Она взяла термос с кофе и на лошади отправилась к водителю. Ей нужно было проехать более 3 км. Местами на дороге были сугробы и лёд. Дул сильный ветер, и девушке пришлось часть пути пройти пешком. Когда она добралась до грузовика, то выяснилось, что у Питера было топливо, и он не замёрз, а вот еды почти не осталось. Девушка пообещала, что принесёт горячей еды и кофе, и проделала тот же путь ещё раз. Спустя сутки до Питера добрался эвакуатор.