Как инженеры Boston Dynamics «научили» роботов красиво танцевать

Это видео танцующих роботов, выпущенное в конце прошлого года, стало очень популярным. За неделю оно набрало..

Это видео танцующих роботов, выпущенное в конце прошлого года, стало очень популярным. За неделю оно набрало более 23 миллионов просмотров. Некоторые зрители восторгались им, а некоторые не верили глазам, думая, что это компьютерная графика.

Однако роботы реальны. Их разработала американская инженерная компания Boston Dynamics. А полтора года назад специалисты решили «научить» роботов танцевать, причём группой.

Сначала наняли хореографа и танцоров, чтобы понять технику движений. Потом придумали концепцию будущего танца. После этого за дело взялись инженеры.

[Марк Райберт, основатель компании Boston Dynamics]:

«Мы создали программу для различных движений, таких как «картофельное пюре», твист, «бегущий человек». Затем мы постарались сделать так, чтобы они танцевали вместе и это выглядело как представление».

Инженеры старались сделать так, чтобы танец роботов был максимально похож на танец человека.

[Марк Райберт, основатель компании Boston Dynamics]:

«Мы постарались воссоздать все эти движения и скоординировать их, чтобы робот танцевал в такт музыке».

Роботы ориентируются в пространстве с помощью видеокамер и датчиков. Также их оборудовали гироскопами, которые помогают сохранять равновесие. У роботов есть по 28 механизмов, выполняющих роль мышц. Ну а мозг высокотехнологичных машин – это три четырёхъядерных компьютера. Один отвечает за восприятие окружающей среды, два управляют движениями.

[Марк Райберт, основатель компании Boston Dynamics]:

«Мы много лет концентрировались на создании роботов, обладающих функциональностью. Функциональность – это способность ходить, передвигаться по пересечённой местности, поднимать предметы руками и воспринимать окружающий мир. Но мы никогда не пробовали «научить» робота выполнять движения, которые воспринимаются зрителем как нечто особенное. Это было для нас в новинку».

Компания Boston Dynamics основана почти 30 лет назад. Она разработала несколько видов четвероногих роботов, одного шестиногого, а также несколько двуногих, которые похожи на людей.

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