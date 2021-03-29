Огненное шоу в Исландии: тысячи туристов тянутся к извергающемуся вулкану

Туристы тянутся к вулкану полуостров Рейкьянес, Исландия На исландском полуострове Рейкьянес уже полторы недели из вулкана..

Туристы тянутся к вулкануполуостров Рейкьянес, Исландия

На исландском полуострове Рейкьянес уже полторы недели из вулкана извергается лава. Полюбоваться зрелищем тянутся тысячи туристов. Это огненное представление разворачивается в 30 километрах от исландской столицы Рейкьявик.

[турист]:

«Очень приятно быть здесь среди множества людей. После 2020 года уже кажется нереальным очутиться среди народа».

Бесконечная очередь автомобилей на дороге к вулкану стала привычной. Для путешественников проложили специальную тропу длиной три с половиной километра. Территорию рядом с извергающимся вулканом патрулируют спасатели. Следят, чтобы люди не зашли в опасные районы.

Некоторые туристы побывали здесь уже несколько раз.

[туристка]:

«Я приезжаю в третий раз, и с каждым приездом всё сильно меняется. В первый раз можно было подойти прямо к кратеру, постоять на краю, словно сливаясь с ним в единое целое. Но вскоре он начал заполняться лавой, которая затвердевает, и пройти уже невозможно. Она как будто отталкивает нас всё дальше и дальше».

Вулканологи говорят, что извержение может вскоре прекратиться, а может длиться годами и даже десятилетиями.

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