Итальянская пицца из торгового автомата: жителей Рима удивили новшеством

Итальянцы славятся мастерством готовить пиццу с тонкой корочкой, ароматным томатным соусом и разнообразными начинками. Но недавно..

Итальянцы славятся мастерством готовить пиццу с тонкой корочкой, ароматным томатным соусом и разнообразными начинками. Но недавно у них появился необычный конкурент – торговый автомат, готовящий пиццу за три минуты. Его установили в центре Рима.

В автомате можно купить четыре вида пиццы по цене от четырёх с половиной до шести евро. Владельцы устройства утверждают, что все ингредиенты высококачественные. При этом можно наблюдать за процессом приготовления.

Новшество вызвало у итальянцев неоднозначную реакцию, но покупатели есть.

[Клаудио, житель Рима]:

«Она намного меньше, чем делают в ресторанах. И начинки здесь меньше».

Туристка из Неаполя, где в XVIII веке впервые приготовили пиццу современного вида, тоже решила оценить качество блюда из автомата.

[Фабриция, туристка из Неаполя]:

«Нормально. Но это не пицца. Это лепёшка пьядина».

Некоторые прохожие останавливаются и с интересом разглядывают автомат.

[Джузеппе, житель Рима]:

«Возможно, это будет полезно, когда надо срочно перекусить. Но я не могу назвать это традиционной пиццей».

Критики уже говорят, что пицца из автомата повредит бизнесу обычных ресторанов. Но пока клиентов в них не убавляется.

[Джованни, гость кафе]:

«Настоящую пиццу готовят в дровяной печи. У меня даже и мысли не мелькнуло есть пиццу из автомата». [Маурицио, гость кафе]:

«Я хотел бы увидеть качество ингредиентов в автомате. В пиццерии можно увидеть, какая еда и кто её готовит. А что лежит в автомате, неизвестно. Я не стал бы покупать. Качество всегда будет под вопросом».

В компании, установившей автомат, говорят, что не собираются конкурировать с традиционными пиццериями. Цель услуги – дать людям возможность быстро утолить голод.

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