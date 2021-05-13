Итальянская пицца из торгового автомата: жителей Рима удивили новшеством
Итальянцы славятся мастерством готовить пиццу с тонкой корочкой, ароматным томатным соусом и разнообразными начинками. Но недавно..
Дата загрузки: 2021-05-13
Итальянцы славятся мастерством готовить пиццу с тонкой корочкой, ароматным томатным соусом и разнообразными начинками. Но недавно у них появился необычный конкурент – торговый автомат, готовящий пиццу за три минуты. Его установили в центре Рима.
В автомате можно купить четыре вида пиццы по цене от четырёх с половиной до шести евро. Владельцы устройства утверждают, что все ингредиенты высококачественные. При этом можно наблюдать за процессом приготовления.
Новшество вызвало у итальянцев неоднозначную реакцию, но покупатели есть.
[Клаудио, житель Рима]:
«Она намного меньше, чем делают в ресторанах. И начинки здесь меньше».
Туристка из Неаполя, где в XVIII веке впервые приготовили пиццу современного вида, тоже решила оценить качество блюда из автомата.
[Фабриция, туристка из Неаполя]:
«Нормально. Но это не пицца. Это лепёшка пьядина».
Некоторые прохожие останавливаются и с интересом разглядывают автомат.
[Джузеппе, житель Рима]:
«Возможно, это будет полезно, когда надо срочно перекусить. Но я не могу назвать это традиционной пиццей».
Критики уже говорят, что пицца из автомата повредит бизнесу обычных ресторанов. Но пока клиентов в них не убавляется.
[Джованни, гость кафе]:
«Настоящую пиццу готовят в дровяной печи. У меня даже и мысли не мелькнуло есть пиццу из автомата».
[Маурицио, гость кафе]:
«Я хотел бы увидеть качество ингредиентов в автомате. В пиццерии можно увидеть, какая еда и кто её готовит. А что лежит в автомате, неизвестно. Я не стал бы покупать. Качество всегда будет под вопросом».
В компании, установившей автомат, говорят, что не собираются конкурировать с традиционными пиццериями. Цель услуги – дать людям возможность быстро утолить голод.
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