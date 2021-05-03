Офис, подвешенный на скале: шотландец показал значение слов «удалённая работа»

Во время пандемии удалённая работа стала новой реальностью. И теперь для многих квартира или дом –..

[Джейсон Гриффин, сотрудник компании Five9]:

«Я весь день буду работать на этой скале, принимать и совершать звонки и взаимодействовать с коллегами. Сидя там, я просто продемонстрирую буквальное значение понятия «удалённая работа»».

Во время пандемии удалённая работа стала новой реальностью. И теперь для многих квартира или дом – это ещё и офис. Но шотландец Джейсон Гриффин пошёл ещё дальше и создал маленький кабинет, подвешенный на скале над морем на острове Англси.

Джейсон говорит, что может работать из любого места. Главные условия – ноутбук и возможность подключиться к Интернету. Развитие цифровых технологий способствует тому, что теперь многие специалисты могут вообще не приезжать в офис. Таких людей называют цифровыми кочевниками.

[Аде Маккормак, эксперт по цифровым технологиям]:

«Сейчас мы наблюдаем увеличение числа цифровых кочевников – людей, которые не хотят быть ограниченными местом работы или жизни. Поэтому главное для них – наличие связи, технологий и ноутбука».

По мнению экспертов, постиндустриальная эпоха уже не за горами. Её отличие от индустриальной эры в том, что развитию общества способствует человеческий капитал, то есть научные знания и различные навыки.

[Аде Маккормак, эксперт по цифровым технологиям]:«Мы видели приближение цифрового цунами, но не видели биологического цунами в виде COVID-19. И COVID-19 превратился в неофициальную церемонию завершения индустриальной эры».

Специалисты считают, что наступает время гиг-экономики, когда будут популярны краткосрочные контракты и удалённая работа.

[Джейсон Гриффин, сотрудник компании Five9]:«В будущем способ работы будет совершенно другим. Вот как я это вижу. Традиционные пять дней в офисе с понедельника по пятницу с 9 до 5 ушли, их больше нет. Люди будут меньше времени проводить в офисе, если вообще будут. И это здорово, потому что так намного удобнее жить».

Теперь Джейсон планирует удалённо поработать на необитаемом острове, входящем в архипелаг Внешние Гебридские острова.

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