Офис, подвешенный на скале: шотландец показал значение слов «удалённая работа»
Во время пандемии удалённая работа стала новой реальностью. И теперь для многих квартира или дом –..
Дата загрузки: 2021-05-04
[Джейсон Гриффин, сотрудник компании Five9]:
«Я весь день буду работать на этой скале, принимать и совершать звонки и взаимодействовать с коллегами. Сидя там, я просто продемонстрирую буквальное значение понятия «удалённая работа»».
Джейсон говорит, что может работать из любого места. Главные условия – ноутбук и возможность подключиться к Интернету. Развитие цифровых технологий способствует тому, что теперь многие специалисты могут вообще не приезжать в офис. Таких людей называют цифровыми кочевниками.
[Аде Маккормак, эксперт по цифровым технологиям]:
«Сейчас мы наблюдаем увеличение числа цифровых кочевников – людей, которые не хотят быть ограниченными местом работы или жизни. Поэтому главное для них – наличие связи, технологий и ноутбука».
По мнению экспертов, постиндустриальная эпоха уже не за горами. Её отличие от индустриальной эры в том, что развитию общества способствует человеческий капитал, то есть научные знания и различные навыки.[Аде Маккормак, эксперт по цифровым технологиям]:
«Мы видели приближение цифрового цунами, но не видели биологического цунами в виде COVID-19. И COVID-19 превратился в неофициальную церемонию завершения индустриальной эры».
Специалисты считают, что наступает время гиг-экономики, когда будут популярны краткосрочные контракты и удалённая работа.[Джейсон Гриффин, сотрудник компании Five9]:
«В будущем способ работы будет совершенно другим. Вот как я это вижу. Традиционные пять дней в офисе с понедельника по пятницу с 9 до 5 ушли, их больше нет. Люди будут меньше времени проводить в офисе, если вообще будут. И это здорово, потому что так намного удобнее жить».
Теперь Джейсон планирует удалённо поработать на необитаемом острове, входящем в архипелаг Внешние Гебридские острова.
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