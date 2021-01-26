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Спортивный костюм за $17 тыс.: карантинная одежда британцев

Спортивный костюм за $17 тыс.: карантинная одежда британцев

Карантинные ограничения неминуемо приводят к тому, что мы проводим больше времени дома. В Великобритании из-за этого..

Дата загрузки: 2021-01-26

Карантинные ограничения неминуемо приводят к тому, что мы проводим больше времени дома. В Великобритании из-за этого возрос спрос на спортивные костюмы. Причём часто люди готовы выкладывать за модели с изысканным дизайном тысячи фунтов стерлингов.
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