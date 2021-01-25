В Португалии переизбрали президента Марселу Ребелу де Соузу

В Португалии на фоне пандемии прошли президентские выборы. На них переизбрали действующего главу государства Марселу Ребелу..

В Португалии на фоне пандемии прошли президентские выборы. На них переизбрали действующего главу государства Марселу Ребелу де Соузу. Он набрал более 60% голосов избирателей.

При этом явка составила менее 40%. Частично это объясняется тем, что к спискам избирателей впервые добавили более миллиона человек, живущих за пределами страны. Однако основной причиной стал карантин, из-за которого сотни тысяч человек предпочли не выходить из дома.

Своей главной задачей на посту 72-летний политик назвал противостояние пандемии.

[Марселу Ребелу де Соуза, президент Португалии]:

«Основной ответ, который дают эти выборы, только один: всё начинается с борьбы с пандемией. Если пандемия продлится и усугубится, всё остальное, что мы любим, ещё больше придёт в упадок и надолго. Найти выход будет сложно».

На втором месте по результатам выборов оказалась кандидат от Соцпартии Ана Гомеш, а на третьем – лидер крайне правой партии «Хватит!» Андре Вентура. Они набрали 12,9 и 12% голосов соответственно.

Для Вентуры, который называет себя «кандидатом вне системы», это большой скачок. На парламентских выборах 2019 года его партия набрала около 1,3% голосов.

Выборы проходили на фоне новой волны коронавируса в Португалии. С 15 января здесь снова ввели жёсткий карантин. Он будет действовать не менее 15 дней, однако премьер-министр страны сказал, что ограничения, скорее всего, продлятся месяц.

В целом ситуация с коронавирусом в стране с 10-миллионным населением крайне тяжёлая. По данным трекера данных Оксфордского университета, в Португалии фиксируют самый высокий в мире семидневный средний показатель новых случаев заражения и смертей на душу населения.

Всего здесь выявили более 636 тысяч заболевших. Скончалось более 10 тысяч человек.

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