В Новой Зеландии выявили первый за несколько месяцев случай COVID

Власти Новой Зеландии подтвердили первый случай COVID-19 с ноября прошлого года. До этого в стране новых..

Власти Новой Зеландии подтвердили первый случай COVID-19 с ноября прошлого года. До этого в стране новых заболевших не регистрировали.

Положительным оказался тест женщины, которая недавно вернулась из Испании и провела две недели на обязательном карантине. Там ей дважды делали тест, который давал отрицательный результат.

Как предполагается, она заразилась от человека, который вместе с ней находился на карантине.

[Крис Хипкинс, министр по противодействию COVID-19]:

«Мы знаем, что тесты мужа и парикмахера женщины дали отрицательный результат, о чём я сообщил сегодня утром. Также известно, что это южноафриканский штамм. Источник инфекции, скорее всего, – это человек, который вернулся вместе с ней и был с ней в отеле Pullman».

Симптомы у женщины проявились уже после того, как она вернулась домой после двух недель в государственном пограничном изоляторе. Других случаев в её окружении пока не обнаружили.

[Крис Хипкинс, министр по противодействию COVID-19]:

«Опять же, это хорошая новость, потому что это означает, что мы знаем, где находится источник инфекции. Нам не нужно отвлекать наших учёных и экспертов от другой работы».

Теперь в районе, где проживает заболевшая, проводят усиленное тестирование.

[жительница Новой Зеландии]:

«Очень длинная очередь. Моя дочь работает в одном из мест, куда ходила эта женщина, поэтому ей нужно пройти обследование, прежде чем она сможет вернуться к работе». [житель Новой Зеландии]:

«Женщина, о которой идёт речь, побывала во многих местах, поэтому многие люди случайно с ней контактировали. Это коснулось многих».

Новая Зеландия – одна из немногих развитых стран мира, которой удаётся эффективно сдерживать коронавирус. Здесь выявлено всего чуть более 2200 случаев COVID-19. Скончалось 25 человек.

Короткая ссылка на эту страницу: